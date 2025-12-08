Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Barberino del Mugello e Trentino, due incendi nelle stesse ore: due morti, un tragico sospetto

lunedì 8 dicembre 2025
Barberino del Mugello e Trentino, due incendi nelle stesse ore: due morti, un tragico sospetto

2' di lettura

Un'esplosione avvenuta nella notte appena trascorsa ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone coinvolte. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 

Tragedia analoga a Sover, in Trentino, dove una donna nella tarda serata di domenica è morta intossicata per il fumo che si è sprigionato all'interno del suo appartamento andato a fuoco. La vittima, Tiziana Marchetti di 64 anni, è stata trovata dai vigili del fuoco sul pavimento della cucina ormai senza vita. Ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze alcuni vicini che hanno visto uscire una intensa nube di fumo dalla casa della donna. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari, per la pensionata non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese che stanno ancora ricostruendo la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi abbozzate dagli inquirenti, quella di un mozzicone di sigaretta che potrebbe aver innescato il rogo letale.


 

tag
barberino del mugello
incendio

Raptus Infastidito da cantiere, incendia container e Comune Gioia Tauro

Il rogo Catania, incendio in un'azienda di materiali ferrosi: il video dei vigili del fuoco

Inferno in terra Hong Kong, inferno in terra: bruciano i maxi-grattacieli, carneficina e sospetti

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, scacco matto di Giletti? "Indizi plurimi"

Andrea Sempio, scacco matto di Giletti? "Indizi plurimi"

"Voglio andare a vivere in campagna": siete d'accordo con Toto Cutugno?

"Voglio andare a vivere in campagna": siete d'accordo con Toto Cutugno?

Lago di Como, la tragedia: 23enne trovata morta, il corpo a 12 metri di profondità

Lago di Como, la tragedia: 23enne trovata morta, il corpo a 12 metri di profondità

Albero di Natale o presepe? Ecco chi vince in rete

Albero di Natale o presepe? Ecco chi vince in rete