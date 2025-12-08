Barberino del Mugello e Trentino, due incendi nelle stesse ore: due morti, un tragico sospetto

Un'esplosione avvenuta nella notte appena trascorsa ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone coinvolte. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tragedia analoga a Sover, in Trentino, dove una donna nella tarda serata di domenica è morta intossicata per il fumo che si è sprigionato all'interno del suo appartamento andato a fuoco. La vittima, Tiziana Marchetti di 64 anni, è stata trovata dai vigili del fuoco sul pavimento della cucina ormai senza vita. Ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze alcuni vicini che hanno visto uscire una intensa nube di fumo dalla casa della donna. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari, per la pensionata non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese che stanno ancora ricostruendo la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi abbozzate dagli inquirenti, quella di un mozzicone di sigaretta che potrebbe aver innescato il rogo letale.



