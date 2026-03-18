Paura alla Biennale di Venezia colonna di fumo: in fiamme il padiglione Serbia

Momenti di forte apprensione questa mattina alla Biennale di Venezia, dove un incendio è divampato nel padiglione della Serbia generando una densa colonna di fumo visibile a distanza in tutta l’area dei Giardini. L’allarme è scattato intorno alle 10, quando dal tetto dell’edificio ha iniziato a levarsi un fumo scuro e compatto. In pochi minuti, le fiamme si sono propagate, alimentate anche dalle forti raffiche di vento che da ore interessano la laguna.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, affiancati da pattuglie della polizia locale anche via acqua. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse proprio a causa del vento, che ha continuato a ravvivare i focolai anche dopo i primi interventi. L’incendio è stato comunque circoscritto, evitando che le fiamme si estendessero agli altri padiglioni dell’esposizione internazionale. Secondo le prime informazioni, il fuoco sarebbe partito dal tetto del padiglione serbo, situato nell’area storica dei Giardini. Una nube di fumo particolarmente densa si è alzata sopra Venezia, attirando l’attenzione di residenti e turisti. Sui social, l'ex presidente di Regione Veneto, Luza Zaia, ha postato un video che mostra da lontano la grossa colonna di fumo levarsi dalla Biennale ed espandersi sulla Laguna.

Al momento non risultano feriti, ma sono in corso verifiche per accertare eventuali danni strutturali all’edificio. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un rogo accidentale, anche considerando che nell’area erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli investigatori stanno effettuando sopralluoghi per stabilire con precisione l’origine delle fiamme. L’incendio colpisce uno degli spazi nazionali della manifestazione, parte integrante di un evento che nel 2026 vedrà la partecipazione di decine di Paesi e artisti da tutto il mondo.