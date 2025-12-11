La Stampa, niente edicola: "Un giorno drammatico". Esplode il quotidiano, bordate a Elkann

Il quotidiano La Stampa non è in edicola oggi, giovedì 11 dicembre, mentre il sito non è stato aggiornato per tutta la giornata di ieri fino alle 7 di questa mattina. "Una decisione sofferta, presa a termine di una lunga assemblea che conclude una giornata drammatica per la storia della nostra testata", si legge in una nota del comitato di redazione. La protesta si deve alla decisione dell'editore, John Elkann, di cedere tutte le attività del gruppo. La redazione, poi, ha fatto sapere che "nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre ha incontrato il presidente del gruppo Gedi Paolo Ceretti, l'amministratore delegato Gabriele Comuzzo, l'amministratore delegato di Gnn Corrado Corradi e il responsabile del personale Alessandro Bianco per il primo confronto ufficiale sul tema. L'esito è stato sconcertante, sconfortante e umiliante per la redazione".

"Con nostro grande sconcerto nel corso dell'incontro è stato confermato che tutte le attività editoriali che fanno capo a Exor tramite Gedi sono in vendita - si legge ancora nel comunicato -. È in corso da tempo una trattativa con il gruppo greco AntennaUno e in parallelo si sta cercando un compratore per La Stampa a fronte del dichiarato disinteresse degli investitori greci per la nostra testata. L'obiettivo sarebbe di chiudere in parallelo le due operazioni di vendita nel giro di due mesi".