L'imam Mohamed Shahin è un "pericolo per lo Stato"? Le toghe lo liberano

Nemmeno il tempo di ascoltare le parole del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, sull'imam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta, che arriva subito la mossa delle toghe: ora è libero.
Infatti la Corte di Appello di Torino si è pronunciata per la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell'uomo, i quali hanno sostenuto che anche alla luce di nuova documentazione, non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico.
Mohamed Shahin, il Viminale contro l'imam di Torino: "Espulso perché fondamentalista""Via l'imam di Torino". Il Viminale ha spiegato le motivazioni dietro il decreto di espulsione indirizzato...
L'imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi. E proprio il titolare del Viminale aveva parlato di questo caso nel suo intervento ad Atreju: "L'imam di Torino sta bene, è ristretto in un Cpr italiano a Caltanissetta in condizione di legittima privazione della libertà personale che ha resistito ai primi ricorsi che l'interessato ha legittimamente proposto. Dopodiché sta benissimo. Il provvedimento parla chiaro: non c'entra il fatto di essere un imam, non c'entra l'Islam ma alcune frequentazioni e alcuni comportamenti che per motivi di sicurezza nazionale che hanno indotto l'autorità nazionale ad assoggettarlo a quel provvedimento". Ma adesso l'intervento della Corte d'Appello ha rimesso in libertà l'imam e la polemica poltica, molto probabilmente, è solo all'inizio.