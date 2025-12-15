L'imam Mohamed Shahin è un "pericolo per lo Stato"? Le toghe lo liberano

L'imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi. E proprio il titolare del Viminale aveva parlato di questo caso nel suo intervento ad Atreju: "L'imam di Torino sta bene, è ristretto in un Cpr italiano a Caltanissetta in condizione di legittima privazione della libertà personale che ha resistito ai primi ricorsi che l'interessato ha legittimamente proposto. Dopodiché sta benissimo. Il provvedimento parla chiaro: non c'entra il fatto di essere un imam, non c'entra l'Islam ma alcune frequentazioni e alcuni comportamenti che per motivi di sicurezza nazionale che hanno indotto l'autorità nazionale ad assoggettarlo a quel provvedimento". Ma adesso l'intervento della Corte d'Appello ha rimesso in libertà l'imam e la polemica poltica, molto probabilmente, è solo all'inizio.