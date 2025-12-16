Garlasco, "solo sei minuti?": l'intercettazione esclusiva tra Stasi e l'ex avvocato

Un'intercettazione esclusiva sul caso Garlasco è stata mandata in onda da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Si tratta di una telefonata tra Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della ex fidanzata Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007, e il suo ex avvocato Giarda. Al centro della conversazione il tempo trascorso tra il ritrovamento del corpo della vittima e la chiamata ai soccorsi.

"Sto vedendo questo programma... Sono giusti i riferimenti dei minuti?", gli chiede l'ex difensore. E lui: "Sì, sono sei minuti, sul mio telefono sei minuti". "Da quando tu fai l'ultimo squillo a quando chiami la croce rossa passano solo sei minuti?", insiste il legale. "Sì, sei minuti, loro dicevano 'ma sicuramente sei rimasto di più in casa' sembra, ma io sarà rimasto lì davvero pochi secondi, saranno stati venti secondi, trenta, cioè facevo i movimenti, li ho fatti tutti veloci", risponde deciso Stasi. Che poi aggiunge: "Appena l'ho vista (Chiara, ndr) sono scappato via e ho chiamato quando ero in macchina. Cioè adesso poi le cognizioni sui tempi sono quelle che erano, non mi ricordavo nemmeno il numero civico della casa, ero completamente nel panico, non ho niente di inventato come al solito, dico sempre la verità".