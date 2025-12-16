Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Sigfrido Ranucci e la bomba, esplosivo al plastico: la svolta, chi c'è dietro

di
Libero logo
martedì 16 dicembre 2025
Sigfrido Ranucci e la bomba, esplosivo al plastico: la svolta, chi c'è dietro

2' di lettura

Gelatina da cava e polvere pirica: questi i materiali dell'ordigno esploso il 16 ottobre all'esterno dell'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. È quanto emerge dall'analisi effettuata dagli investigatori nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma sui resti della bomba piazzata in un vaso esterno alla villetta nella zona di Campo Ascolano a Pomezia, centro alle porte della Capitale. Si tratterebbe di un ordigno di circa un chilogrammo che sarebbe stato azionato da una miccia che era sull'estremità.

Nel procedimento, all'attenzione dei pm della Dda che hanno delegato le indagini ai carabinieri, si procede per danneggiamento e violazione della legge sulle armi aggravate dal metodo mafioso. Al momento gli inquirenti non escludono la pista che porta a gruppi della criminalità organizzata. Ad aiutare gli investigatori a risalire agli autori dell'esplosione potrebbero essere proprio i risultati sulla composizione della bomba. Ordigni come quelli del caso Ranucci, infatti, sarebbero riconducibili, sempre in base a quanto trapela da ambienti investigativi, ai clan della malavita e, più in particolare, alle organizzazioni criminali mafiose di origine rom. 

Report, Welcome to favelas contro Ranucci: "A furia di infangare"

Sigfrido Ranucci, il paladino del giornalismo d’inchiesta ha puntato il dito contro Welcome to Favelas con la veem...

Al vaglio anche le videocamere di sorveglianza della zona limitrofa, e non, alla casa di Ranucci. Non è escluso nemmeno che il conduttore di Report possa essere presto risentito. Nel corso del primo interrogatorio, avvenuto poche ore dopo l’attentato, il giornalista aveva parlato ai pm della Dda capitolina Carlo Villani e al procuratore capo Francesco Lo Voi di "quattro o cinque tracce riconducibili a un unico ambito". Tra queste anche quelle della criminalità locale, dalle famiglie di Ostia fino alla malavita albanese.

Report, il pm stronca Ranucci: "La pista nera vale zero"

A mettere la parola fine, forse, alle ricostruzioni di Report, Repubblica, Fatto Quotidiano e Domani, è il Procur...
tag
sigfrido ranucci

Il video integrale Report, Welcome to favelas contro Ranucci: "A furia di infangare"

Lapidario Report, il pm stronca Ranucci: "La pista nera vale zero"

Il verminaio degli spioni Report, nel mirino "l'Elon Musk siciliano": l'ultimo dossier

ti potrebbero interessare

Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Famiglia nel bosco, ancora un rinvio: siete d'accordo con questa decisione?

Famiglia nel bosco, ancora un rinvio: siete d'accordo con questa decisione?

Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tutto

Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tutto

Roberto Tortora
Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

Roberto Tortora