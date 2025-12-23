Garlasco, Sempio "amato ma non fidanzato": clamoroso, cosa filtra

«Allora, che io pensi ad Alberto Stasi di per sé, no. Ovviamente, il fatto che si dica che lui possa essere innocente ti fa riflettere e dire: “Ok, e se mi trovassi io nella stessa condizione?”. Io sto rischiando di andare verso quella condizione». Una intervista davvero interessante, quella rilasciata da Andrea Sempio e andata in onda ieri sera a 10 Minuti, programma in onda su Retequattro e condotto fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti. Conversazione nella quale il 37enne indagato nell’inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, travolto da un’onda mediatica che troppo spesso lo indica come colpevole ancor prima che sia stato addirittura rinviato a giudizio, offre svariati spunti di riflessione, soprattutto umani. «È il suo primo Natale da sospetto assassino», fa notare Sallusti. «In realtà è il secondo – risponde amaramente Sempio -, perché quando era già successo, nel 2016, noi lo avevamo scoperto proprio il 23 dicembre, quindi appena prima di Natale. Sta diventando un po’ una ricorrenza, diciamo».

Andrea poi descrive la sua famiglia – gli hater da tastiera, in questi mesi, non hanno naturalmente risparmiato nemmeno i genitori – come «sempre stata molto unita, non solo io con i miei genitori, ma anche ad esempio mio padre con le sue sorelle». E, con un esempio, descrive la terribile situazione in cui si trovano: «Poche settimane fa eravamo andati dalle mie zie, come mio padre fa praticamente tutti i giorni, e i giornali titolarono “Summit segreto a casa delle zie di Sempio”...». Sallusti gli chiede poi dei suoi rapporti con Marco Poggi, il fratello di Chiara: «Marco è ancora un mio amico. Ci vediamo, ovviamente: adesso non ci stiamo vedendo per via della situazione, sarebbe un disastro, per dire, uscire a cena io e lui. Non siamo quegli amici che si vedono tutte le settimane». E la sua vita attuale? Sempio spiega di essere tornato a vivere dai genitori, e che adesso è «amato ma non fidanzato. Questo è il massimo della risposta che posso dare, per privacy mia ma soprattutto di queste altre persone, che pubblicamente non ho intenzione di toccare».

