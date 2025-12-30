Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: trasportato in ospedale

Oggi, in tarda mattinata, all'incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo in zona Pomposa a Modena, un sacerdote è stato soccorso a seguito di un accoltellamento. Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine, il prete sarebbe stato ferito da un'arma da taglio, alla gola. A soccorrerlo, il personale del 118 e l'automedica, che lo hanno trasportato con urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trova ancora ricoverato. Per ricostruire quanto accaduto, sul caso stanno ancora lavorando i carabinieri. Sulla vicenda è mantenuto il massimo riserbo.

Il sacerdote accoltellato si chiama don Rodrigo Garajales Gaviria e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale di Baggiovara. Secondo quanto si riferisce alla struttura, il sacerdote, entrato in Pronto soccorso con un Codice 2 con una ferita all'arteria del collo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento non è considerato in pericolo di vita.