Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: trasportato in ospedale

di
martedì 30 dicembre 2025
Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: trasportato in ospedale

1' di lettura

Oggi, in tarda mattinata, all'incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo in zona Pomposa a Modena, un sacerdote è stato soccorso a seguito di un accoltellamento. Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine, il prete sarebbe stato ferito da un'arma da taglio, alla gola. A soccorrerlo, il personale del 118 e l'automedica, che lo hanno trasportato con urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trova ancora ricoverato. Per ricostruire quanto accaduto, sul caso stanno ancora lavorando i carabinieri. Sulla vicenda è mantenuto il massimo riserbo.

Il sacerdote accoltellato si chiama don Rodrigo Garajales Gaviria e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale di Baggiovara. Secondo quanto si riferisce alla struttura, il sacerdote, entrato in Pronto soccorso con un Codice 2 con una ferita all'arteria del collo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento non è considerato in pericolo di vita

Milano-choc, 18enne accoltellato fuori da scuola da 3 egiziani

Altro accoltellamento alle porte di Milano. Nella giornata di mercoledì 17 dicembre uno studente di 18 anni &egra...

"Un gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata: venga fatta piena luce". Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sull'episodio di accoltellamento ai danni di un vice parroco. "Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze - prosegue -. È un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana".

Imani Smith accoltellata a morte: Usa sotto choc, chi era questa ragazza

Mondo dello spettacolo americano choc: Imani Smith, ex attrice bambina nota per aver interpretato la giovane Nala n...
