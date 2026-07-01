Gemelle K, clamoroso: "Intercettate per 5 mesi", cosa emerge dalle ambientali

Da gennaio a maggio 2025 i telefoni di Stefania e Paola Cappa sono finiti nel mirino degli inquirenti. Al centro il secondo filone di indagine sul delitto di Garlasco. Le cugine di Chiara Poggi sono state intercettate per cinque mesi. Così come il fratello e i genitori. Oltre ai loro cellulari, anche le ambientali sulle auto. Risultato? Un buco nell'acqua. Nell'informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, depositata nel fascicolo chiuso il 7 maggio, non c'è infatti nessuna traccia di queste intercettazioni. Le registrazioni sono state interrotte un paio di settimane dopo il 14 maggio del 2025, quando i carabinieri sono andati a ispezionare il canale di Tromello vicino all'abitazione della nonna delle gemelle e della vittima.

Il tutto era partito dalle dichiarazioni di uno dei "super testimoni" di Garlasco che avrebbe riferito di una conversazione avuta con una vicina di casa della nonna delle Cappa. La donna (che nel frattempo è morta) gli avrebbe riferito che la mattina del 13 agosto 2007, ovvero la mattina dell'omicidio, avrebbe visto una delle due sorelle Cappa arrivare nell'abitazione con un borsone pesante e poi gettare qualcosa nel canale. Dagli accertamenti nel canale, però, non è emerso nulla.