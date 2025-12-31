Mamma e figlia morte intossicate, sospetti sulla cena del 23 dicembre: cos'hanno mangiato

La cena del 23 dicembre è finita al centro delle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50, venute a mancare tra sabato 27 dicembre e domenica 28 per una intossicazione alimentare. È successo a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Quella sera erano presenti le due vittime e Gianni Di Vita, padre di Sara e marito della donna, finito in ospedale in gravi condizioni. Non era a cena con loro, invece, l’altra figlia della coppia, Alice, 19 anni, che non ha manifestato alcun sintomo.

Dallo Spallanzani di Roma, parlando al telefono con il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone, Gianni Di Vita ha detto che il 23 a pranzo hanno mangiato "pasta con il pomodoro" mentre la sera "si sono arrangiati in qualche modo", anche se non ricorderebbe bene i dettagli. L'ipotesi è che abbiano mangiato qualcuno degli alimenti poi sequestrati dagli investigatori nelle credenze, nel frigorifero e nella spazzatura della loro abitazione. Nel mirino ci sono finiti soprattutto i prodotti sott’olio. Esclusa invece la contaminazione accidentale di farine con veleno per topi, come emerso dalle analisi effettuate nel mulino di famiglia.