Roma, maranza sparano fuochi d'artificio contro le persone: poi scoppia la rissa

Roma come Gaza. Nella notte di San Silvestro i maranza hanno preso possesso della zona Colosseo, molto frequentata da turisti arrivati nella Captale per dire addio al 2025 e salutare il nuovo anno. Un video, condiviso da Welcome to Favelas e diventato subito virale sui social, mostra un gruppo di nordafricani mentre sparano petardi e fuochi di artificio contro i passanti. In sottofondo, oltre al rumore degli spari, si sentono anche alcune frasi in arabo.

Ma non finisce qui. Come se ciò non bastasse, subito dopo è scoppiata una maxi-rissa. Sempre tra nordafricani, che si sono presi a pugni proprio vicino al monumento più famoso d'Italia. "Da mesi vengono segnalati - scrive Welcome to Favelas - e nessuno fa nulla".