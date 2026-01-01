Roma, maranza sparano fuochi d'artificio contro le persone: poi scoppia la rissa

Roma come Gaza. Nella notte di San Silvestro i maranza hanno preso possesso della zona Colosseo, molto frequentata da turisti arrivati nella Captale per dire addio al 2025 e salutare il nuovo anno. Un video, condiviso da Welcome to Favelas e diventato subito virale sui social, mostra un gruppo di nordafricani mentre sparano petardi e fuochi di artificio contro i passanti. In sottofondo, oltre al rumore degli spari, si sentono anche alcune frasi in arabo.
Ma non finisce qui. Come se ciò non bastasse, subito dopo è scoppiata una maxi-rissa. Sempre tra nordafricani, che si sono presi a pugni proprio vicino al monumento più famoso d'Italia. "Da mesi vengono segnalati - scrive Welcome to Favelas - e nessuno fa nulla".
Sotto il video condiviso su X, tanti utenti hanno lasciato commenti indignati contro Roberto Gualtieri e l'amministrazione a guida Pd: "Non ci credo, dev'essere un posto in nord Africa dai", "Non ci sono più i gladiatori al Colosseo che con reti e forconi catturavano le prede... Peccato", "I soliti 'botti' di capodanno.. ah no.. botte di capodanno...", "I maranza stanno occupando territori italiani, ove commettere crimini ed atti delinquenziali, per arricchirsi subito, restando impuniti!", "Vabbè dai, tutto sommato sono meno pericolosi di certe famiglie nel bosco...".
Da— welcometofavelas__ (@welcometofavel1) January 1, 2026
mesi vengono segnalati e nessuno fa nulla. pic.twitter.com/CeuWmfXFMT