Famiglia nel bosco, voce clamorosa: "Lui e lei hanno litigato"

La coppia della "famiglia del bosco", Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, finora unita nella scelta di educare i due figli (di 6 e 8 anni) in isolamento nei boschi abruzzesi, senza vaccini obbligatori né controlli pediatrici regolari, sta mostrando le prime crepe.Da circa un mese e mezzo, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei bambini, collocandoli in una casa famiglia a Vasto. La misura è legata a preoccupazioni sulle condizioni di vita e sull'istruzione dei minori.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i coniugi sono emerse tensioni: Nathan appare più accomodante e rassegnato, mentre Catherine rimane irremovibile nei suoi principi, indignata soprattutto per la perizia psicologica disposta dal Tribunale per l'intera famiglia (genitori inclusi), affidata alla consulente tecnica d'ufficio Simona Ceccoli.I bambini, stando a fonti vicine, percepiscono il soggiorno nella struttura protetta come una punizione, incolpando principalmente la madre.

Il brusco cambiamento di routine sta causando loro irritabilità, insonnia e disagio emotivo. Catherine, in conversazioni con conoscenti e legali, ha ammesso di sentirsi "arrabbiata, stremata, non credo più a nulla", riconoscendo che anche i figli sono nervosi e soffrono. Nathan ha trascorso un Capodanno solitario tra amici, il cavallo e l'asinello, definendosi "stanco e deluso".