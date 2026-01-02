Secondigliano, fuochi d'artificio vicino alla stazione di benzina: il video

Fuochi d'artificio fatti esplodere vicino a una stazione di benzina: il video-denuncia è stato pubblicato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sui suoi canali social. È successo a Secondigliano, in provincia di Napoli, nella notte di Capodanno. Chi ha ripreso la scena e poi inviato il filmato all'onorevole scrive: "Per di più il benzinaio sta lì a riprendere il tutto senza far nulla, o impedire una cosa del genere, che è da pazzi". Nelle immagini, inoltre, si vede che proprio mentre vengono fatti esplodere i fuochi, c'è un uomo a pochi metri di distanza intento a fare il pieno di benzina. Se una scintilla fosse andata verso il distributore, sarebbe stata una strage.