Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Secondigliano, fuochi d'artificio vicino alla stazione di benzina: il video

venerdì 2 gennaio 2026
Secondigliano, fuochi d'artificio vicino alla stazione di benzina: il video

1' di lettura

Fuochi d'artificio fatti esplodere vicino a una stazione di benzina: il video-denuncia è stato pubblicato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sui suoi canali social. È successo a Secondigliano, in provincia di Napoli, nella notte di Capodanno. Chi ha ripreso la scena e poi inviato il filmato all'onorevole scrive: "Per di più il benzinaio sta lì a riprendere il tutto senza far nulla, o impedire una cosa del genere, che è da pazzi". Nelle immagini, inoltre, si vede che proprio mentre vengono fatti esplodere i fuochi, c'è un uomo a pochi metri di distanza intento a fare il pieno di benzina. Se una scintilla fosse andata verso il distributore, sarebbe stata una strage. 

tag
fuochi d'artificio
secondigliano
francesco emilio borrelli
capodanno

Ministro degli Esteri Crans-Montana, Tajani arriva in Svizzera dopo la tragedia di Capodanno

A 4 di Sera Crans Montana, Tajani alle famiglie dei dispersi: "Lo facciano subito"

Parla Bertolaso Crans-Montana, "intubati e con ustioni": tre ragazzi italiani ricoverati a Milano

ti potrebbero interessare

Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

Redazione
Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

Redazione
Aurora Livoli, c'è un indagato per l'omicidio: ecco chi è

Aurora Livoli, c'è un indagato per l'omicidio: ecco chi è

Redazione
Verona, prima molesta una donna: poi strappa a morsi l'orecchio del suo amico

Verona, prima molesta una donna: poi strappa a morsi l'orecchio del suo amico

Redazione