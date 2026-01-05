Modena, 90enne uccide la figlia a martellate

A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è consumata una tragica vicenda familiare nel pomeriggio di ieri. Eros Canepari, 90 anni, affetto da demenza senile, ha ucciso la figlia Monica, 63 anni, colpendola ripetutamente alla testa con un martello nel cortile esterno della loro abitazione al piano terra in via per Formigine.La lite sarebbe scoppiata in casa per motivi ancora ignoti. L’anziano ha inseguito la figlia fino al cortiletto e l’ha aggredita mortalmente. Subito dopo è rientrato in casa in stato di choc.

La moglie 87enne, anch’essa affetta da demenza e allettata, probabilmente non si è accorta di nulla.A dare l’allarme è stata una vicina che ha udito le urla disperate di Monica intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del Norm di Sassuolo, che hanno immediatamente avviato le indagini. La dinamica è apparsa chiara fin da subito: un delitto maturato nel contesto di malattia e sofferenza.Monica Canepari viveva con i genitori e li accudiva da anni con dedizione, nonostante il supporto della rete territoriale.

Era l’unica caregiver familiare per entrambi i genitori dementi. Lo scorso settembre i carabinieri avevano già sequestrato una pistola legalmente detenuta al padre per il suo stato mentale.L’anziano è ora piantonato in arresto all’ospedale di Baggiovara. La salma della vittima è stata trasferita in medicina legale per l’autopsia. I carabinieri hanno ascoltato parenti stretti per ricostruire l’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Modena