Fuori dal Coro, lo sfregio dei rom che hanno ammazzato Annalisa: "Vaff*** a tutti gli italiani"

Ancora immigrati, disagio, violenza e delinquenza sul territorio italiano. Questa volta a Modena, dove a farne le spese è stata una povera donna. Se ne parla a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica in prima serata su Rete 4. Durante la diretta, viene mandato in onda il servizio di Annalisa Grandi che spiega: "Una donna è morta e i minorenni che erano sull'auto che l'ha travolta e uccisa sono stati riconsegnati alle loro famiglie che hanno sempre vissuto nel disprezzo delle leggi". Quando va a far visita nel campo rom, uno dei ragazzi reagisce in malo modo: "Sono scappato dai carabinieri, come tutti, nessuno rimane dai carabinieri, chi rimane? Vaff… a tutti gli italiani".

A Modena, qualche giorno fa, la normale routine si è trasformata in tragedia. La vita di Antonietta Berselli, 89 anni, si è spezzata in pochi secondi all’incrocio tra alcune delle strade più trafficate della città. Era in auto con la figlia, di ritorno dal cimitero di Albareto, quando una macchina lanciata a tutta velocità, in fuga dai carabinieri, è piombata sulla loro utilitaria. Al volante dell’altra vettura, un’Alfa con quattro giovani a bordo, c’era un ventenne senza patente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe ignorato l’alt delle pattuglie e si sarebbe lanciato in una folle fuga tra semafori rossi e manovre contromano, cercando di seminare i militari.