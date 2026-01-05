Libero logo
Crans-Montana, atterrato a Linate aereo con 5 delle 6 vittime italiane

lunedì 5 gennaio 2026
È atterrato all'aeroporto di Milano-Linate il C-130 dell'Aeronautica militare con a bordo 5 salme delle 6 vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana. Ad accogliere le salme allo scalo milanese il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i presidenti della Lombardia Attilio Fontana, della Liguria Marco Bucci, dell'Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.

A bordo i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti. Di queste, le salme di Barosi e Costanzo verranno trasferite via terra a Milano, Tamburi a Bologna e Galeppini a Genova. La salma di Minghetti ripartirà invece per l'aeroporto di Roma Ciampino. In attesa, all'aeroporto militare di Linate, sono presenti anche i genitori di Achille Barosi con amici di famiglia, mentre sull'aereo in arrivo dalla Svizzera ci sono, a quanto si apprende, i famigliari di Chiara Costanzo.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 7 gennaio in occasione dei funerali di Giovanni Tamburi, morto nell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation: un modo "per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità bolognese verso la tragica scomparsa di Giovanni e in ricordo di tutte le vittime della strage di Crans-Montana in Svizzera", ha comunicato l'amministrazione comunale in una nota.

