Aurora Livoli, la mossa per stordirle: cosa faceva il killer alle sue vittime

E c'è un dettaglio che è subito parso inquietante. Il killer lo ha ripetuto in almeno due episodi : la stretta al collo utilizzata per stordire le vittime e annullarne la resistenza. Stesso modus operandi con cui Emilio Gabriel Valdez Velazco , 57enne peruviano, ha aggredito alla fermata Cimiano della linea M2 una connazionale di 19 anni. Prima ha cercato di rapinarla e poi ha tentato di isolarla dalle altre persone. La giovane è riuscita a reagire e a salvarsi grazie all’arrivo di alcuni passeggeri. Pochi minuti dopo, l’uomo avrebbe incrociato Aurora Livoli all’interno dello stesso tunnel della stazione. La 19enne è stata ritrovata priva di vita con segni sul collo compatibili con uno strangolamento. Il peruviano era già stato segnalato per episodi simili. Nel luglio 2024 avrebbe aggredito una 40enne a Cologno Monzese, stringendole il collo. Un anno dopo avrebbe abusato da un'altra 19enne peruviana .

"La morte di Aurora Livoli a Milano è un fatto gravissimo che impone di dire le cose come stanno. L'autore dell'omicidio era irregolare, già condannato per altri reati e segnalato. Non avrebbe dovuto trovarsi in Italia. Non si può parlare di episodio imprevedibile. Quando una persona priva dei requisiti per restare sul territorio nazionale, con precedenti penali e già nota alle autorità, non viene allontanata, si crea una condizione di rischio che ricade direttamente sui cittadini. È evidente che qualcuno non ha fatto fino in fondo il proprio dovere", ha dichiarato la deputata bresciana di Fratelli d'Italia, Cristina Almici.

"Per questo va sottolineato, senza ambiguità, il lavoro svolto dalla Questura di Brescia, che applica le norme esistenti con rigore: controlli, revoche dei permessi, espulsioni e rimpatri effettivi. È un'azione concreta che dimostra come la sicurezza pubblica si garantisca facendo rispettare la legge, non aggirandola. Questo deve diventare un criterio operativo valido per tutto il territorio nazionale. La posizione di Fratelli d'Italia è chiara: in Italia si può restare solo se si è regolare e si rispettano le leggi. Chi delinque, chi è irregolare, chi rappresenta un pericolo per la collettività deve essere allontanato. Senza eccezioni e senza giustificazioni. Alla famiglia di Aurora va la mia vicinanza Ma il rispetto per le vittime passa soprattutto da una cosa: evitare che tragedie annunciate si ripetano, applicando le regole prima, non dopo", ha concluso Almici.