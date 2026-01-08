Aurora Livoli, la confessione-choc del killer: "Non mi ero accorto fosse morta"

Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano, avrebbe confessato la violenza sessuale e l'omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. Lo ha chiarito il suo legale al termine dell'interrogatorio del 57enne nel carcere di San Vittore. "In un quadro meramente indiziario, c'è stata un'ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell'omicidio e del rapporto sessuale", ha detto l'avvocato.
L'uomo avrebbe rivelato anche le circostanze che l'hanno portato a incontrare la 19enne di Latina. "Ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette". L'incontro sarebbe avvenuto per caso sulla banchina della stazione Cimiano della linea 2 della metropolitana di Milano. Secondo il legale, l'uomo "non si è neanche accorto, a suo dire, di aver commesso un omicidio, uno strangolamento; se ne è accorto a posteriori, il giorno dopo, dai giornali".
Velazco, ha proseguito l'avvocato, "riteneva che la ragazza non fosse deceduta, è rientrato all'interno del condominio per prendere il cellulare che aveva dimenticato ed è rimasto quasi a vegliare la ragazza, ritenendola assopita, ma di fatto ha vegliato un cadavere che ha coperto con un giubbotto, così come è stato poi ritrovato". A detta dell'avvocato, il 57enne ha mostrato "una rottura con il senso della realtà". E ancora: "Dal mio punto di vista è emerso un notevole problema di percezione della realtà da parte del mio assistito, ma non banalizzerei dicendo che il difensore chiede una perizia psichiatrica, perché noi non abbiamo chiesto nulla. È emerso più di un elemento che mi fa ritenere che ci sia un problema di quel tipo, naturalmente sarà lavoro per i tecnici, per medici, per i professionisti".