Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Aurora Livoli, la confessione-choc del killer: "Non mi ero accorto fosse morta"

di
Libero logo
giovedì 8 gennaio 2026
Aurora Livoli, la confessione-choc del killer: "Non mi ero accorto fosse morta"

2' di lettura

Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano, avrebbe confessato la violenza sessuale e l'omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. Lo ha chiarito il suo legale al termine dell'interrogatorio del 57enne nel carcere di San Vittore. "In un quadro meramente indiziario, c'è stata un'ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell'omicidio e del rapporto sessuale", ha detto l'avvocato.

L'uomo avrebbe rivelato anche le circostanze che l'hanno portato a incontrare la 19enne di Latina. "Ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette". L'incontro sarebbe avvenuto per caso sulla banchina della stazione Cimiano della linea 2 della metropolitana di Milano. Secondo il legale, l'uomo "non si è neanche accorto, a suo dire, di aver commesso un omicidio, uno strangolamento; se ne è accorto a posteriori, il giorno dopo, dai giornali". 

Aurora Livoli, la mossa per stordirle: cosa faceva il killer alle sue vittime

I precedenti parlando chiaro. Il presunto assassino di Aurora Livoli, la 18enne di Fondi trovata senza vita a Milano la ...

Velazco, ha proseguito l'avvocato, "riteneva che la ragazza non fosse deceduta, è rientrato all'interno del condominio per prendere il cellulare che aveva dimenticato ed è rimasto quasi a vegliare la ragazza, ritenendola assopita, ma di fatto ha vegliato un cadavere che ha coperto con un giubbotto, così come è stato poi ritrovato". A detta dell'avvocato, il 57enne ha mostrato "una rottura con il senso della realtà". E ancora: "Dal mio punto di vista è emerso un notevole problema di percezione della realtà da parte del mio assistito, ma non banalizzerei dicendo che il difensore chiede una perizia psichiatrica, perché noi non abbiamo chiesto nulla. È emerso più di un elemento che mi fa ritenere che ci sia un problema di quel tipo, naturalmente sarà lavoro per i tecnici, per medici, per i professionisti". 

Chi è Emilio Gabriel Velazco, il sospettato per l'omicidio di Aurora Livoli

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omici...
tag
aurora livoli
milano
gabriel valdez velasco

Il giallo Bologna, il killer del capotreno? Clamoroso: cosa è successo dopo l'omicidio

Città allo sbando Milano, accoltella un agente? Lui gli spara e lo ferisce: arrestato egiziano

Orrore Milano, 15enne accoltellato da un nordafricano: stava sventando una rapina

ti potrebbero interessare

Crans-Montana, i pm di Roma aprono un'inchiesta: pesantissimi sospetti

Crans-Montana, i pm di Roma aprono un'inchiesta: pesantissimi sospetti

Redazione
Mira, barista ucciso: uno choc, arrestato un poliziotto

Mira, barista ucciso: uno choc, arrestato un poliziotto

Immigrazione, rimpatri veloci e stretta sui "minori": il pugno di ferro

Immigrazione, rimpatri veloci e stretta sui "minori": il pugno di ferro

Fabio Rubini
Garlasco, Chiara Poggi prima di essere uccisa guardò il video di Sempio sul suo pc

Garlasco, Chiara Poggi prima di essere uccisa guardò il video di Sempio sul suo pc

Redazione