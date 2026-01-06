Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: in arrivo la settimana glaciale

In questi giorni l’inverno sta mostrando il suo volto più autentico, con temperature rigide che interessano diverse regioni e che continueranno a farsi sentire ancora per qualche tempo. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , situazione atmosferica è attualmente dominata dalla presenza di un ciclone sul mar Tirreno, alimentato da correnti fredde di origine polare. Questo assetto favorisce una circolazione ciclonica ampia e profonda, già ben strutturata su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, capace di portare non solo freddo intenso ma anche condizioni di maltempo su varie aree del Paese.

La giornata dell’Epifania sarà caratterizzata da un clima pienamente invernale. In Romagna saranno possibili nevicate fino in pianura, mentre i fenomeni risulteranno più intensi lungo l’Appennino centrale. Piogge diffuse interesseranno Lazio e Campania, con locali criticità nelle zone più esposte, estendendosi anche a buona parte del Centro e del Sud. Mercoledì 7 gennaio il Nord godrà di condizioni più stabili, mentre sul versante adriatico persisterà il rischio di nevicate fino ai margini della pianura. Al Sud sono attese piogge su Sicilia, Calabria tirrenica e Basilicata, con neve sull’Appennino meridionale a partire dai 700-800 metri.