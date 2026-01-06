Libero logo
di
martedì 6 gennaio 2026
Bologna, il killer del capotreno? Clamoroso: cosa è successo dopo l'omicidio

1' di lettura

Clamoroso. Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l'uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto apprende l'Ansa sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell'ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento non erano state ancora diramate le note di ricerca. 

"In questa Epifania di dolore, ci stringiamo alla famiglia del capotreno ucciso a Bologna per quella che è una vicenda assolutamente intollerabile. L'omicida attualmente ricercato, oltre al povero Alessandro, aveva già le mani sporche del sangue anche di altre persone e diversi precedenti per reati violenti, ma era inspiegabilmente libero di delinquere. Questa vicenda dimostra che serve rafforzare ulteriormente l'impegno per garantire la sicurezza degli italiani, in continuità con il lavoro che la Lega propone da sempre. Aumentare il presidio militare nelle nostre stazioni, investire sugli strumenti per il personale di sicurezza come Fs Security e potenziare la dotazione a disposizione di coloro che si dedicano con impegno a mantenere l'ordine".Questo è quanto affermato in una nota i parlamentari della Lega in commissione Trasporti a Palazzo Madama. 

tag
bologna
milano
capotreno

