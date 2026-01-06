Capotreno ucciso, fermato il ricercato Marin Jelenik: dov'era

E' stato fermato a Desenzano Del Garda il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. Si tratta di Marin Jelenik, croato di 36 anni. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato, nel Bresciano. Al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era in stato confusionale e senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda.

Quando gli agenti lo hanno bloccato non ha opposto resistenza. Da quanto riferito potrebbe essere arrivato a Desenzano in autobus Ora Jelenik si trova all'interno del commissariato dove sono attesi gli uomini della Squadra Mobile di Brescia. Una volta fermato, l'uomo avrebbe detto: "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa".