Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Capotreno ucciso, fermato il ricercato Marin Jelenik: dov'era

di
Libero logo
martedì 6 gennaio 2026
Capotreno ucciso, fermato il ricercato Marin Jelenik: dov'era

1' di lettura

E' stato fermato a Desenzano Del Garda il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. Si tratta di Marin Jelenik, croato di 36 anni. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato, nel Bresciano. Al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era in stato confusionale e senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda. 

Quando gli agenti lo hanno bloccato non ha opposto resistenza. Da quanto riferito potrebbe essere arrivato a Desenzano in autobus Ora Jelenik si trova all'interno del commissariato dove sono attesi gli uomini della Squadra Mobile di Brescia. Una volta fermato, l'uomo avrebbe detto: "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa". 

Bologna, il killer del capotreno? Clamoroso: cosa è successo dopo l'omicidio

Clamoroso. Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un tren...

Da quanto finora si è potuto ricostruire avrebbe trascorso la nottata in un dormitorio per senzatetto a Milano, in zona Niguarda. Da lì sarebbe salito su un autobus fino ad arrivare a Desenzano dove, stasera, attorno alle 21.00 è stato bloccato. 

tag
alessandro ambrosio
desenzano del garda

Il dramma di Bologna Alessandro Ambrosio, il dettaglio sull'omicidio: perché non è una rapina

Zio ucciso nella fornace Giacomo Bozzoli e la fuga in Francia dopo l'ergastolo: "Quando tornerà"

A La Confessione Marisa Laurito, gelo in studio e caso politico: "La camorra più importante a Desenzano Del Garda"

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosoc, giudici a passo di lumaca: perizia al via il 23 gennaio

Famiglia nel bosoc, giudici a passo di lumaca: perizia al via il 23 gennaio

Lotteria Italia, premio da 5 milioni a Roma: ecco tutti gli altri biglietti vincenti

Lotteria Italia, premio da 5 milioni a Roma: ecco tutti gli altri biglietti vincenti

Redazione
Antonio Menegon, scomparso l'ingegnere anti-autovelox

Antonio Menegon, scomparso l'ingegnere anti-autovelox

Redazione
Lotteria Italia, 50 biglietti annullati: ecco perché

Lotteria Italia, 50 biglietti annullati: ecco perché

Redazione