Marin Jelenic, fermato e rilasciato dopo l'omicidio del capotreno: le ultime drammatiche ore

Oltre alla tragedia, la beffa: l’omicidio efferato di Bologna infatti ha un nuovo capitolo inquietante: il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio è stato fermato due volte, perché nella prima occasione è stato subito rimesso a piede libero, prima di essere finalmente catturato nel bresciano, a Desenzano. Si tratta del 36enne croato Marin Jelenic, ricercato per l’omicidio del capotreno di 34 anni, accoltellato mortalmente nel parcheggio dei dipendenti della stazione di Bologna che ha lasciato incredulità e rabbia in tutta Italia.

Secondo quanto ricostruito, subito dopo il delitto Jelenic sarebbe salito su un treno regionale da Bologna per Milano, e qui è cominciato il paradosso. Racconta il personale ferroviario: “A bordo l’uomo sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno”. Così è stato fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza) poco prima delle 20. Ma arriva il colpo di scena: i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento, spiegano le forze dell’ordine, “non erano state ancora diramate le note di ricerca”. In poche ore il nome di Ambrosio – descritto da amici e colleghi come una persona tranquilla, “senza nemici e mai fatta del male a una mosca” – è diventato simbolo di una tragedia figlia di un sistema in tilt.