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Bologna, 35enne romeno sradica un cartello stradale e semina il panico in pieno centro

venerdì 22 maggio 2026
Bologna, 35enne romeno sradica un cartello stradale e semina il panico in pieno centro

2' di lettura

Paura a Bologna, dove mercoledì mattina un cittadino straniero ha sradicato un palo della segnaletica stradale. È accaduto tra via Oberdan e via Goito. Qui, come mostra un filmato diventato virale sul web, un trentacinquenne romeno, in evidente stato di alterazione, se l'è presa con i cartelli. Sbraitando e agitandosi, ha richiamato l’attenzione di tutti i cittadini che, intorno a mezzogiorno, si trovavano a passare nella centralissima zona. Sono stati loro a vedere l'uomo che si accaniva con calci e spinte contro il cartello stradale e a chiamare la polizia. 

Il 35enne, dopo aver divelto il palo, ha iniziato a trascinarlo lungo via Goito, sotto lo sguardo sbalordito di tutti quelli che lo incrociavano. E che lo hanno filmato in azione, preoccupati anche dal fatto che potesse usarlo per minacciare o aggredire i passanti. Solo successivamente è arrivata sul posto la pattuglia delle Volanti che lo ha identificato, riportato alla calma e che ha recuperato il maltolto. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento aggravato ed è stato poi affidato all’Ufficio immigrazione per le pratiche per il rimpatrio.

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