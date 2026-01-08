Garlasco, le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero: chi è "Gabriele"?

Dopo quelle che ritraevano un giovanissimo Andrea Sempio fuori dalla villetta di via Pascoli poche ore dopo l'omicidio della sorella del suo amico Marco Poggi , e il video girato in una scuola intorno alle 21, finito a marzo del 2007 sul pc della vittima e visualizzato poi il giorno dopo il delitto, senza essere stato repertato, Bugamelli pubblica alcune foto risalenti al 13 luglio del 2010 , quasi tre anni dopo la morte della Poggi.

"Ho trovato un altro testimone di cui non posso ancora parlare che dice di aver visto quello che ha visto Muschitta...

Si vede ancora Sempio, che risulta indagato per concorso in omicidio da inizio 2025, circondato da alcuni amici e amiche, in un locale pubblico. Intervistata da Giuseppe Rinaldi per Ignoto X su La7, la Bugamelli pone la domanda che potrebbe aprire un nuovo filone: tra quei ragazzi sorridenti e abbracciati c'è " Gabriele ", lo stesso che potrebbe aver girato quel video nella scuola?

Bugamelli, a proposito delle ultime foto, parla di una "rimpatriata tra croscritti". Tra questi c'è Michele Bertani, amico di gioventù di Sempio che si è suicidato nel 2016. Il ragazzo sui social si faceva chiamare Mem He Shin, che in ebraico significa "Angelo della purificazione", ed era solito pubblicare immagini esoteriche. Uno dei suoi ultimi post lo ritraeva al Santuario della Bozzola, il luogo teatro di pedofilia e ricatti che ha scosso il mondo della chiesa della Lomellina.

Una storiaccia su cui Chiara aveva raccolto molti articoli web in una cartella sul suo pc. Misteri su misteri, come da 19 anni a questa parte che finora ha un unico punto fermo: la condanna del suo fidanzato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Una sentenza passata in giudicato che però, paradossalmente, non ha ancora chiuso il caso.