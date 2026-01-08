Garlasco, Chiara Poggi prima di essere uccisa guardò il video di Sempio sul suo pc

Il video di Andrea Sempio sarebbe stata l'ultima cosa vista da Chiara Poggi sul suo pc prima di essere uccisa. Il delitto è quello di Garlasco, l'uccisione della 26enne Chiara nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Sempio, amico del fratello della vittima, è ora indagato dalla Procura di Pavia. Il dato sul filmato emerge dalla perizia sul pc della giovane, che non fu più acceso dal 10 agosto 2007, cioè tre giorni prima dell'omicidio. A rivelare questa novità, come si legge sul Giornale, sono stati i periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, coloro che analizzarono i dispositivi elettronici nel processo di primo grado del 2009 finito con l’assoluzione dell'ex della vittima Alberto Stasi, poi condannato in appello bis a 16 anni.

Quest'informazione, tra l'altro, smentisce anche la nota arrivata dalla procura di Milano nel 2017. Una nota che, secondo quanto riportato dal Giornale, diceva: "Emerge dai tabulati telefonici e dai dati informatici la prova della totale assenza di rapporti diretti o indiretti e di contatti diretti e indiretti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio". Successivamente, Sempio fu scagionato dalla prima indagine a suo carico, nel 2017.