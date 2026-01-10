Garlasco, i pm chiudono il quadro: "Abbiamo quel che cercavamo"

Procedono le indagini sull'omicidio di Garlasco. Gli inquirenti tornano ad analizzare gli oggetti che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007. E, stando ai consulenti della famiglia sarebbero emersi riscontri ritenuti rilevanti. In particolare si parla di gioielli e accessori personali: una catenina con ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti - uno con inciso il nome "Chiara" -, un orologio, una cavigliera e gli orecchini. Uno di questi era ancora al lobo quando il corpo è stato ritrovato sulle scale della villetta. L'altro invece è stato rinvenuto sulla scena del delitto, con ogni probabilità perso durante l’aggressione.

Una parte di questi accessori era già stata esaminata nel 2007 dai carabinieri del RIS di Parma, ma non tutti furono sottoposti a prelievi o analisi approfondite. Alcuni oggetti, pur presentando tracce, non vennero mai realmente studiati. Ora invece gli stessi oggetti potrebbero dare nuove risposte. "Le analisi sono terminate e abbiamo ottenuto i riscontri che stavamo cercando", spiega a Fanpage Dario Redaelli. Per l'esperto di analisi i risultati potranno essere utilizzati in un’eventuale richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima.