Garlasco, Alberto Stasi e la "ragazza portoghese": un nuovo mistero nelle chat

Le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi sono al centro del dibattito a Quarto Grado. Si parla ovviamente del delitto di Garlasco. E quelle chat svelano una relazione attraversata da gelosia e dall’ombra di una misteriosa "donna di Londra". Dai messaggi emerge un rapporto affettuoso ma segnato da insicurezze, soprattutto da parte di Chiara, mentre Alberto si trovava nella capitale britannica.

Nel corso della puntata del 9 gennaio 2026 il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi ha ricostruito il periodo londinese di Stasi, che non aveva interrotto i contatti con la fidanzata. Anzi, Chiara aveva rinunciato a una vacanza con i genitori in Trentino e progettava di raggiungerlo per un weekend, segno di un legame che non sembrava in crisi. I due, del resto, erano insieme anche la sera prima dell’omicidio, nella villetta di Garlasco, mentre lui era concentrato sulla tesi di laurea.

Le immagini scattate da Alberto a Londra, però, hanno sollevato più di un interrogativo. Tra i volti immortalati ce n’era uno che ricorreva spesso, quello di una ragazza di origine portoghese, presente anche nel gruppo di amici che frequentava Stasi. Una presenza che, secondo quanto emerso, aveva alimentato il fastidio di Chiara, che stando alle ricostruzioni già era piuttosto provata per la distanza.