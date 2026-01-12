Andrea Sempio, lo schiaffo a Stasi: "Abbiamo chiesto di cambiare tavolo". In un locale...

Un'intervista fiume quella di Andrea Sempio concessa a Verissimo. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è tornato a ribadire la sua innocenza. Tante le domande con le quali Silvia Toffanin lo ha incalzato. Tra queste quella sulla sua possibile conoscenza di Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima e unico condannato per la sua morte. "Non lo conoscevo - ha sottolineato -. C’è stata solo un’occasione in cui siamo andati vicini a incontrarci, qualche anno dopo l’omicidio, in un locale di Garlasco ero con Marco Poggi e il nostro gruppo di amici, abbiamo notato un ragazzo con un cappellino in testa ed era lui, allora avevamo chiesto di cambiare tavolo".

Oltre all'inchiesta su Garlasco, prosegue anche quella per corruzione condotta dalla Procura di Brescia e che vede indagato il padre di Sempio. "Per me non andrà avanti. Da quel punto di vista sono tranquillo: sono preoccupato per mio padre per quello che vive, con i giornalisti che gli fanno agguati fuori casa. La parte legale è stata quella più tranquilla".