Garlasco, Chiara Poggi aggredita in cucina? "Incompatibile", l'ultimo ribaltone

di
giovedì 15 gennaio 2026
"Non è compatibile con la sentenza di condanna". A parlare è Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto 2007. Ospite a Mattino 5, il programma televisivo condotto da Federica Panicucci, il legale ha commentato la nuova perizia sul caso del delitto di Garlasco richiesta da parte della famiglia della vittima, dalla quale emergerebbe l'ipotesi secondo cui l'inizio dell'aggressione nei confronti della ragazza sarebbe avvenuta in cucina.

Secondo il legale, la nuova perizia "Smentisce clamorosamente la perizia Testi, e inequivocabilmente fa iniziare l'aggressione in un punto. Voglio sottolineare anche che nei primissimi giorni successivi al delitto - ha spiegato -, vi è un'intercettazione tra il legale della parte civile e la mamma della povera Chiara in cui le viene chiesto se Chiara e Stasi fumassero. A entrambe le domande è stata data una risposta negativa. La motivazione di questa domanda da parte dell'avvocato è dovuta al fatto che ci fosse della cenere nel posacenere con intenzione di chiedere accertamenti ai Ris".

Per questo, De Rensis ha poi aggiunto: "Escludo che Alberto abbia iniziato e smesso di fumare nello stesso giorno e sono molto interessato da questi inutilizzabili accertamenti. Magari saranno gli stessi a smentire clamorosamente la perizia Testi". 

