Napoli choc, donna colpita da un monopattino lanciato dall'alto: chi stanno cercando

venerdì 16 gennaio 2026
1' di lettura

Un incidente o un lancio intenzionale? Forse la seconda ipotesi: potrebbero infatti essere stati due ragazzini a lanciare nel vuoto il monopattino che giovedì ha colpito alla testa una donna di 67 anni nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato San Paolo. La donna stava camminando nei pressi dell'edificio che ospita gli uffici e il servizio Sert dell'Asl Napoli 1 quando il monopattino le è piombato addosso.

La vittima, rimasta vigile e cosciente, è stata soccorsa e trasportata in codice arancione al Cardarelli, dove è stata ricoverata nel Trauma Center e fortunatamente non è in pericolo di vita. Il monopattino sarebbe stato lanciato dal tetto dell'edificio, dove si trova un'area usata come parcheggio. Secondo le prime ricostruzioni, non è caduto ma sarebbe stato lanciato intenzionalmente, da un'altezza tra i 7 e gli 8 metri.

Il fatto è avvenuto a poche centinaia di metri dallo Stadio Maradona. Gli agenti hanno già visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. A prospettare l'eventualità di un folle gesto intenzionale, una bravata dalle conseguenze potenzialmente letali, sarebbe stata proprio la vittima. Secondo la donna l'obiettivo dei due ragazzini sarebbero stati i poliziotti del vicino commissariato San Paolo. 

