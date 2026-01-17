Sora come La Spezia: coltello alla gola di uno studente davanti al liceo

A Sora come a La Spezia: un altro caso agghiacciante di violenza a scuola, questa volta fortunatamente senza conseguenze mortali. Ma è la conferma di una violenza sempre più incontenibile tra giovani e giovanissimi.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 14 in via Lucarelli, all’esterno del liceo artistico di Sora, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove è stato giudicato guaribile in dieci giorni per un’escoriazione al collo. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno procedendo a sentire dei testimoni e alla verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.

L'aggressione avrebbe però potuto avere conseguenze drammatiche, proprio come accaduto poche ore prima a La Spezia, dove un giovane di origini egiziane è stato accoltellato a morte in classe da un coetaneo di origini marocchine.

Secondo le prime ricostruzioni, la violenza sarebbe stata preceduta da una breve ma accesa discussione tra i due ragazzi, al culmine della quale lo sconosciuto ha estratto il coltello puntando alla gola della vittima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Sora, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I militari stanno ora lavorando per risalire all'identità dell'aggressore.

