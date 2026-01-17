La Spezia, il dettaglio agghiacciante: "Atif rideva quando Abu era agonizzante"

Dietro l'accoltellamento ci sarebbe la rabbia di Atif Zouhair per una foto: "Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza", avrebbe detto dopo il delitto mentre lo zio della vittima spera solo "che la giustizia faccia il proprio corso altrimenti... ci saranno altri accoltellati". Su quanto accaduto, l'uomo ammette: "Non so bene cosa sia successo, ci hanno solo detto che c’è stata prima una lite in bagno. Ma una lite normale finisce con un graffio, non con una coltellata allo stomaco e con un ragazzo ammazzato così".

Stando alle prime informazioni, "lui si era portato il coltello apposta - ricostruisce sulle colonne del Corriere della Sera -. Dopo la litigata Abu ha cercato di scappare e lui lo ha inseguito nel corridoio e gli ha infilato il coltello sotto il costato. È stato un omicidio brutale e premeditato. Possibile che gli insegnanti non avesse intercettato il potenziale pericolo?". Ad aggiungere un particolare agghiacciante è una delle tre sorelle di Abu. Un dettaglio riferitole sempre dai compagni che hanno assistito alle fasi dell’aggressione: "Mentre inseguiva mio fratello e lo accoltellava lui rideva. Ma anche dopo che lo aveva colpito... Abu era a terra agonizzante, lui è stato fatto sedere su una sedia in attesa della polizia: anche in quel momento continuava ad avere quel ghigno e quel sorriso stampato in faccia".