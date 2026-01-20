Federica Torzullo, la decisione della madre del killer: dà le dimissioni

Maria Messenio, 65 anni, assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara Sabazia da settembre 2020, ha rassegnato le dimissioni consegnando la lettera al sindaco Angelo Pizzigallo ieri mattina. La decisione è maturata nelle ore più drammatiche, all’indomani dell’arresto del figlio Claudio Agostino Carlomagno, 41 anni, imprenditore nel settore del movimento terra, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, 41enne ingegnere gestionale e dirigente alle Poste tra Bracciano e Fiumicino.

La tragedia privata è diventata pubblica dopo il ritrovamento del corpo di Federica il 18 gennaio, sepolto a meno due metri di profondità in un terreno vicino all’azienda edile di famiglia, intestata a Carlomagno e al padre. Le indagini hanno rivelato un quadro familiare complesso: i rapporti tra Claudio e i genitori, inclusa la madre Maria Messenio, erano descritti come difficili, conflittuali e segnati da distanze e fratture già prima del delitto.