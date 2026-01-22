Federica Torzullo, un'altra clamorosa svolta: "Un'ombra in auto dal lato passeggero"

Subito dopo ha occultato il corpo nel terreno dell’azienda di famiglia, dopo aver tentato di bruciarlo e smembrarlo.Tuttavia, le telecamere di videosorveglianza di via Costantino, dove la coppia abitava, hanno catturato un dettaglio inquietante: alle 7:08, circa mezz’ora dopo il delitto confessato, il padre di Claudio transita in zona e si ferma per nove minuti (fino alle 7:17) nei pressi della villetta.

L’uomo varca il cancello – non è chiaro se entri in casa o resti in giardino – poi telefona invano al figlio e alla nuora (già morta). Risale sul suo Fiat Doblò e trascorre la giornata nei cantieri. Carlomagno ha spiegato che il padre era lì per chiedergli le chiavi di un furgone aziendale. Per ora non è indagato, ma dovrà chiarire la sua presenza così ravvicinata al crimine.Un altro elemento irrisolto, come sottolinea il Messaggero, riguarda il pomeriggio: alle 14:17 Claudio rientra a casa a bordo della Kia Sportage accompagnato da una persona non identificata. Le immagini mostrano solo un’ombra sul sedile passeggero. Chi era con lui? Perché era lì, mentre l’uomo continuava a spostarsi tra casa e ditta per coprire le tracce?Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, attendono l’esito definitivo dell’autopsia per fissare con precisione l’ora del decesso e chiarire eventuali ruoli di terzi.