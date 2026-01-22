Federica Torzullo, l'orrore di Carlomagno: cosa ha fatto dopo averla uccisa

Ieri, mercoledì 21 gennaio, Claudio Agostino Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo. "Ho ucciso mia moglie", ha ammesso nell'udienza di convalida dell'arresto. In quattro ore e mezza di deposizione l'uomo ha tentato di mostrare la sua buona volontà, ma senza riuscire a convincere gli inquirenti: "Non siamo completamente soddisfatti della ricostruzione fornita – ha spiegato il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori –, c'è qualcosa che non quadra. Ci sono delle zone d'ombra su cui vorremmo fare luce". Carlomagno ha spiegato che lui e la moglie stavano attraversando una crisi del loro rapporto. Lei voleva separarsi e aveva aggiunto che "se non si fosse adeguato collaborando avrebbe lasciato la casa familiare portando via con sé il figlio, minacciandolo di non farglielo vedere con frequenza". Così, di fronte alla minaccia di perdere il figlio, Carlomagno ha raccontato di aver preso "un coltello che sapeva essere custodito nel bagno dove la coppia in quel momento stava discutendo e l'aveva colpita con almeno due fendenti".

"Il corpo della donna si era poi accasciato privo di sensi. Resosi conto dell'accaduto aveva pensato al suicidio non trovando però il coraggio. Si era allora determinato a eliminare le tracce di quanto accaduto ripulendo l'immobile e avvolgendo il corpo della moglie per trasportarlo all'interno del bagagliaio della propria autovettura verso il deposito della ditta di famiglia dove, in prima battuta, spostava il corpo all'interno del cassone dell'autocarro", ha spiegato il gip. Poi l'uomo "provava allora a darle fuoco per eliminare le tracce ma successivamente spegneva l'incendio approfittando però delle fiamme per bruciare il telefono cellulare della vittima dopo aver risposto al suo posto al messaggio della madre sulla colazione del figlio". E infine "recuperava del materiale e dei detriti per coprire il corpo e si aggirava in strada senza meta precisa in stato confusionale bordo dell'Iveco".