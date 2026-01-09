Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Brigitte Bardot, testamento e mistero: il giallo dei 70 milioni

di
Libero logo
venerdì 9 gennaio 2026
Brigitte Bardot, testamento e mistero: il giallo dei 70 milioni

1' di lettura

Come con Pibbo Baudo, anche per Brigitte Bardot è già cominciata la battaglia legale per la sua eredità. Pochi giorni fa si sono tenuti i funerali della diva francese, a Saint-Tropez. E ora il figlio Nicolas-Jacques Charrier e l'ultimo marito di B.B., Bernard d’Ormale, hanno deciso di impugnare il testamento. Stando a quanto riportato dalla stampa francese, pare che l'attrice abbia lasciato quasi tutto il suo patrimonio alla sua Fondazione che, dal 1986, si occupa di animali. Così è scoppiata la lite tra i suoi familiari. 

La battaglia legale si basa sull'ingente patrimonio lasciato da Bardot: ben 69,5 milioni di euro. DI questa somma il 20% sarebbe costituita da titoli di Stato italiani, tedeschi, francesi e spagnoli e fondi d'investimento e il 40% da beni materiali e soprattutto immobili. Secondo le ultime volontà della diva, a suo figlio sarebbe stato destinata una quota pari a circa il 15% del patrimonio complessivo e una quota ancora più bassa al marito Bernard.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45630448]]

Il membro della sua famiglia più indispettito sembra essere Nicolas-Jacques Charrier, l'unico figlio che Brigitte Bardot ha avuto nel 1960 dalla relazione con l'attore Jacques Charrier. Il 66enne ritiene infatti di avere diritto a una successione. E la legge francese sembra dargli ragione: l'uomo ha diritto a una quota minima del patrimonio della madre che, in quanto figlio unico, ammonterebbe alla metà dell'eredità. 

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45625672]]

tag
brigitte bardot

Tele...raccomando A Brigitte Bardot un omaggio delicato

Indelicata Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: "Nascere belli...", si scatena il caos

Il racconto Gabanelli choc, "in viaggio con la Bardot": umiliata

ti potrebbero interessare

Alessandro Borghese fa impazzire le femministe: "In casa fa tutto mia moglie"

Alessandro Borghese fa impazzire le femministe: "In casa fa tutto mia moglie"

Redazione
L'Aria che tira, alta tensione Caporale-Meli: "È uno str***?"

L'Aria che tira, alta tensione Caporale-Meli: "È uno str***?"

Redazione
Angelo Bonelli umiliato in tv dalla ragazza venezuelana: "Ma di cosa parla?"

Angelo Bonelli umiliato in tv dalla ragazza venezuelana: "Ma di cosa parla?"

Redazione
John Elkann, l'ultima bomba giudiziaria: "Imputazione coatta"

John Elkann, l'ultima bomba giudiziaria: "Imputazione coatta"