Brigitte Bardot, testamento e mistero: il giallo dei 70 milioni

Come con Pibbo Baudo, anche per Brigitte Bardot è già cominciata la battaglia legale per la sua eredità. Pochi giorni fa si sono tenuti i funerali della diva francese, a Saint-Tropez. E ora il figlio Nicolas-Jacques Charrier e l'ultimo marito di B.B., Bernard d’Ormale, hanno deciso di impugnare il testamento. Stando a quanto riportato dalla stampa francese, pare che l'attrice abbia lasciato quasi tutto il suo patrimonio alla sua Fondazione che, dal 1986, si occupa di animali. Così è scoppiata la lite tra i suoi familiari.

La battaglia legale si basa sull'ingente patrimonio lasciato da Bardot: ben 69,5 milioni di euro. DI questa somma il 20% sarebbe costituita da titoli di Stato italiani, tedeschi, francesi e spagnoli e fondi d'investimento e il 40% da beni materiali e soprattutto immobili. Secondo le ultime volontà della diva, a suo figlio sarebbe stato destinata una quota pari a circa il 15% del patrimonio complessivo e una quota ancora più bassa al marito Bernard.

Il membro della sua famiglia più indispettito sembra essere Nicolas-Jacques Charrier, l'unico figlio che Brigitte Bardot ha avuto nel 1960 dalla relazione con l'attore Jacques Charrier. Il 66enne ritiene infatti di avere diritto a una successione. E la legge francese sembra dargli ragione: l'uomo ha diritto a una quota minima del patrimonio della madre che, in quanto figlio unico, ammonterebbe alla metà dell'eredità.

