Forlì, cinque anziani morti sull'ambulanza: chi è indagato

Cinque anziani morti sull'ambulanza, nel percorso da casa all’ospedale, e sempre lo stesso operatore a bordo, un uomo di 27 anni, ora indagato per omicidio plurimo. L'inquietante storia arriva da Forlì, come riportato dal Corriere Romagna, e le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo di Forlì con il supporto del Nas, sono ancora in corso. "È sconcertato da quanto sta emergendo - ha detto al quotidiano locale la legale del 27enne - urla la sua innocenza, in una vicenda che gli ha stravolto l'esistenza. Si è messo a disposizione dell'autorità giudiziaria perché non ha nulla da nascondere. Per questo ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura".

Secondo la difesa, inoltre, in tutti i casi contestati era presente a bordo un medico. L'Ausl, coinvolta nella vicenda, avrebbe già detto no a un suo eventuale rientro in servizio. Mentre la Croce Rossa ha spiegato di essersi “messa subito a disposizione delle forze dell'ordine e delle autorità per collaborare alle indagini e, appena ne ha avuto notizia, ha provveduto a sospendere in via cautelativa l'operatore che, comunque, fin dai primi giorni successivi all'inizio delle verifiche, non era in servizio".