Riccardo Mirarchi morto a Courmayeur, lo strazio di Giuseppe Conte: "Tragedia incommensurabile"

giovedì 22 gennaio 2026
Riccardo Mirarchi morto a Courmayeur, lo strazio di Giuseppe Conte: "Tragedia incommensurabile"

Una perdita che scuote anche il Movimento 5 Stelle, quella di Riccardo Mirarchi. Il 21enne, morto finendo contro un albero mentre sciava a Courmayeur, era attivo nel Network giovani del Movimento. A ricordarlo Giuseppe Conte. "Riccardo ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila in battaglie politiche. Era molto attivo nel Network giovani del Movimento. Non si muore a 20 anni. È una crudeltà. È un dolore enorme per la nostra comunità politica. È una tragedia incommensurabile per la sua famiglia, i suoi cari, ai quali ci stringiamo forte. Riccardo continueremo a ricordarti, a portare avanti le battaglie in cui credevi, ad alimentare la speranza di cambiare le cose", scrive il leader grillino in un post su Instagram.

Riccardo, originario di Roma, stava scendendo lungo la pista 26 del comprensorio ai piedi del Monte Bianco, quella che consente agli sciatori di rientrare in paese, a Dolonne. Un percorso relativamente facile, classificato come 'rosso', al limite del bosco. Alle 15.45 circa il giovane stava scendendo a forte velocità, quando è saltato su un dosso e ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e andando a sbattere contro un albero. L'urto è stato così violento che gli sci si sono spezzati, la mascherina è esplosa e il casco si è staccato ed è finito a sette metri di distanza dal corpo. Il ragazzo è deceduto per le gravi ferite: ha battuto violentemente il volto e il torace. I soccorsi sono stati immediati.

A prestare per primo soccorso al giovane è stato uno sciatore straniero. Con il 21enne c'era anche la fidanzata rimasta sotto shock dopo l'impatto. Inutile il massaggio cardiaco durato dieci minuti. Ora, la salma del giovane è alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur, in attesa che la procura, dopo aver ricevuto la relazione sull'incidente, dia il nullaosta per i funerali. I genitori del ragazzo sono stati avvisati e sono in viaggio.

