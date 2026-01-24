Andrea Sempio: "Perché avevo lo scontrino?", la sconcertante risposta

Andrea Sempio, 37 anni, è stato ospite venerdì 23 gennaio a "Quarto Grado" per discutere del caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi del 2007. In diretta ha affrontato opinionisti ed esperti e ha risposto a una domanda cruciale: perché ha scelto di presentarsi in televisione prima di andare in Procura? La sua risposta è stata chiara: "È una strategia condivisa con gli avvocati". Ha spiegato che si tratta di una decisione ponderata: "Inizialmente avevamo pensato di andare, poi abbiamo deciso di aspettare. Quando sarà il tempo andrò".

Un punto centrale è stato lo scontrino del parcheggio, elemento a sostegno del suo alibi. Sul perché lo abbia conservato tanto a lungo, Sempio ha chiarito: "Me lo hanno chiesto un anno dopo e io l’ho portato un anno dopo. Quando mi hanno sentito la prima volta non me lo avevano chiesto".