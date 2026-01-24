Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Andrea Sempio: "Perché avevo lo scontrino?", la sconcertante risposta

sabato 24 gennaio 2026
Andrea Sempio: "Perché avevo lo scontrino?", la sconcertante risposta

1' di lettura

Andrea Sempio, 37 anni, è stato ospite venerdì 23 gennaio a "Quarto Grado" per discutere del caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi del 2007. In diretta ha affrontato opinionisti ed esperti e ha risposto a una domanda cruciale: perché ha scelto di presentarsi in televisione prima di andare in Procura? La sua risposta è stata chiara: "È una strategia condivisa con gli avvocati". Ha spiegato che si tratta di una decisione ponderata: "Inizialmente avevamo pensato di andare, poi abbiamo deciso di aspettare. Quando sarà il tempo andrò".

Un punto centrale è stato lo scontrino del parcheggio, elemento a sostegno del suo alibi. Sul perché lo abbia conservato tanto a lungo, Sempio ha chiarito: "Me lo hanno chiesto un anno dopo e io l’ho portato un anno dopo. Quando mi hanno sentito la prima volta non me lo avevano chiesto".

Garlasco, "solo idiozie!": caos in studio dalla Panicucci

“La famiglia Poggi è convinta che sia stato Stasi e si concentra su un eventuale movente legato alla sua co...

Ha poi ricostruito il ritrovamento: "È stato trovato pochi giorni dopo la morte di Chiara. Se non sbaglio lo ha trovato papà in auto e mamma, visto quello che era successo, ha pensato bene di conservarlo". Questo dettaglio è emerso solo in seguito, durante le audizioni.Sempio ha respinto le critiche sulla tempistica del racconto, paragonandola ad altri elementi del caso: "Come Stasi parla dell’estate ora, io ho parlato dello scontrino un anno dopo". L’intervento arriva in un momento di nuovi sviluppi: la Procura ha convocato amici di Sempio per chiarire frequentazioni e dettagli.

Chiara Poggi e Alberto Stasi, la chat a luci rosse irrompe da Giletti

Un “documento delicato”. Così Massimo Giletti poche ore prima di Lo stato delle cose aveva annunciato...
tag
garlasco
andrea sempio
quarto grado

Un'inchiesta infinita Garlasco, clamoroso in Procura: "Chi stanno interrogando"

La scena del delitto Garlasco, cosa svelano i cucchiaini sulla morte di Chiara Poggi

L'antennista Chiara Poggi e Alberto Stasi, la chat a luci rosse irrompe da Giletti

ti potrebbero interessare

L'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: scontro totale su Moretti libero

L'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: scontro totale su Moretti libero

Coltelli e insicurezza La solitudine dei giovani della “Generazione Z”

Coltelli e insicurezza La solitudine dei giovani della “Generazione Z”

Lodovico Festa
Meteo, Mario Giuliacci: ecco dove arriva la superneve

Meteo, Mario Giuliacci: ecco dove arriva la superneve

Federica Torzullo, il dettaglio che inchioda il marito

Federica Torzullo, il dettaglio che inchioda il marito