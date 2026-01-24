Federica Torzullo, l'audio choc di Carlomagno: "Da stasera..."

Claudio Carlomagno ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto il 9 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia. La trasmissione Quarto Grado ha diffuso un audio di settembre 2025: un confronto telefonico acceso tra i coniugi in crisi. Carlomagno minaccia la moglie con queste parole: "E ti dico da stasera: vedi come ti devi confrontare con me. Perché, fino ad adesso, come dici te… calma apparente… questo e quell’altro: io non la mantengo più". La frase "La calma apparente non la mantengo più" emerge come un chiaro segnale di escalation, pronunciata in un contesto di tensione crescente sulla separazione.

Nella confessione al gip, Carlomagno ricostruisce la crisi di coppia: sentimenti affievoliti, letti separati, gestione alternata del figlio piccolo. Spiega che Federica voleva accelerare la separazione legale e l’alternanza nell’abitazione familiare, ma lui faticava a trovare una nuova sistemazione. Il delitto avviene in bagno la mattina del 9 gennaio: dopo una discussione, Federica minaccia di andarsene portando via il figlio e di impedirgli di vederlo. Carlomagno, legato al bambino, reagisce: "Così ho reagito con violenza. Ho preso un coltello che era lì in bagno e l’ho colpita due volte". Federica si accascia morta. Lui pensa al suicidio ma desiste.

L’ultimo faccia a faccia tra Federica Torzullo e il marito è stato fatale.

Forse l'uomo ha covato troppo a lungo rabbia e gelosia come dimostra un messaggio audio di settembre che vi facciamo sentire in esclusiva a #Quartogrado pic.twitter.com/u12ctDxoc6 — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 23, 2026

Segue il tentativo di occultamento: pulisce la casa, avvolge il corpo, lo carica nel bagagliaio, lo porta nel deposito aziendale della famiglia. Lo mette in un camion, tenta di dargli fuoco per distruggere le tracce, poi spegne le fiamme. Finge di essere Federica rispondendo a un messaggio della suocera con il suo cellulare, che poi getta nelle fiamme.Dopo una fuga circolare in auto, seppellisce il corpo con un escavatore nel deposito, lava il camion e va a prendere il figlio a scuola. Getta il coltello in un corso d’acqua lungo la statale Braccianese. Ma proprio sull'orario della morte e sulla versione raccontata da Carlomagno emergono alcuni dubbi. Solo un'analisi approfondita sullo stomaco della povera vittima potrà dare risposte più concrete sulla collocazione dell'orario del decesso.