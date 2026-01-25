Anguillara, il messaggio d'addio dei suoceri di Federica Torzullo: cosa c'era scritto

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno (arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo), sono stati trovati morti impiccati nella loro villetta in via Tevere 25, alle porte di Anguillara Sabazia. Il gesto estremo è avvenuto nella casa di famiglia, non lontana dall’abitazione del figlio Claudio e da quella dei consuoceri Torzullo, e poco distante dal luogo dove il corpo di Federica era stato nascosto nell’azienda di scavi del padre.

Un vicino di casa, che aveva venduto loro la villetta trent’anni fa, esprime profondo cordoglio: ‘Non ci sono parole. Avevo venduto loro la villetta, trent’anni fa: Claudio Carlomagno era un tipo schivo, mentre Pasquale era sempre stato una persona onesta, pure troppo buona nella vita. Non era capace di dire di no, a chiunque, era sempre disponibile”. Descrive Pasquale come estremamente disponibile e Maria come figura riservata: “Era difficile vederla, era una poliziotta in un commissariato ai Parioli, ‘15 anni fa, e poi assessore, era raro incontrarla”.