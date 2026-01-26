Oreste Lionello, retroscena macabro sul figlio Davide: "Imbottito di farmaci"

Davide Lionello di 52 anni, figlio dell'attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio - domenica 25 gennaio -, investito da un convoglio della metropolitana della linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. La sorella della vittima ha riferito che era da tempo in cura per una patologia psichiatrica e che negli ultimi due anni era seguito dalla clinica Villa Mendicini, nel quartiere Alessandrino. Al momento, non si esclude il gesto volontario.

“Gli avevano diagnosticato il bipolarismo – ha spiegato in lacrime la sorella Alessia al Messaggero – dal 2004 faceva avanti e indietro con gli ospedali. Da due anni era ricoverato alla clinica Villa Mendicini. Una tragedia evitabile. Non sappiamo con quale permesso sia potuto uscire dalla clinica, né cosa sia successo. Mio fratello era imbottito di medicinali, avevo chiesto che gli venisse cambiata la cura ma mi avevano risposto di non intromettermi. uesta non è una malattia facile, mio fratello era una persona intelligentissima, piena di curiosità. Negli ultimi tempi aveva perso la voglia di vivere - ha proseguito -. Vogliamo accertare di chi siano le responsabilità perché certe cose non accadano più”.