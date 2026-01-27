Oreste Lionello, il suicidio del figlio: cosa possono svelare le telecamere

"Mio fratello era imbottito di farmaci, soffriva di bipolarismo". Davide Lionello, figlio dell'attore e doppiatore Oreste, è morto ieri, lunedì 26 gennaio, investito da un treno della metropolitana nella fermata Subaugusta a Roma. Si è trattato di un suicidio, come testimoniano alcuni passanti ascoltati dalla polizia. Stando a quanto raccontato, l'uomo avrebbe aspettato che il treno si avvicinasse e si è lanciato sui binari.

La sua famiglia, però, ha puntato il dito contro la clinica dove era ricoverato. Secondo loro, infatti, Davide non è stato sufficientemente monitorato. Così si attendono ancora le immagini delle telecamere della stazione metropolitana che hanno ripreso gli ultimi spostamenti dell’uomo.