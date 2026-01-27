Oreste Lionello, il suicidio del figlio: cosa possono svelare le telecamere

"Mio fratello era imbottito di farmaci, soffriva di bipolarismo". Davide Lionello, figlio dell'attore e doppiatore Oreste, è morto ieri, lunedì 26 gennaio, investito da un treno della metropolitana nella fermata Subaugusta a Roma. Si è trattato di un suicidio, come testimoniano alcuni passanti ascoltati dalla polizia. Stando a quanto raccontato, l'uomo avrebbe aspettato che il treno si avvicinasse e si è lanciato sui binari.
La sua famiglia, però, ha puntato il dito contro la clinica dove era ricoverato. Secondo loro, infatti, Davide non è stato sufficientemente monitorato. Così si attendono ancora le immagini delle telecamere della stazione metropolitana che hanno ripreso gli ultimi spostamenti dell’uomo.
"Gli avevano diagnosticato il bipolarismo - ha raccontato in lacrime la sorella Alessia - E dal 2004 faceva avanti e indietro con gli ospedali. Da 2 anni era ricoverato presso la clinica Villa Mendicini". Ma ieri, domenica 25 gennaio, è uscito dalla struttura per farla finita: "Una tragedia evitabile. Non sappiamo con quale permesso sia potuto uscire dalla clinica, né cosa sia successo. Mio fratello era imbottito di medicinali, avevo chiesto che gli venisse cambiata la cura ma mi avevano risposto di non intromettermi. Questa non è una malattia facile, mio fratello era una persona intelligentissima, piena di curiosità. Negli ultimi tempi aveva perso la voglia di vivere. Vogliamo accertare di chi siano le responsabilità perché certe cose non accadano più".