Rogoredo, Abhderraim Mansouri "era uno dei capi dello spaccio"

Era ritenuto uno dei capi degli spacciatori di Rogoredo Abhderraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso ieri da un agente di Polizia alla periferia di Milano. Il giovane, inoltre, aveva precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e non solo. È emerso anche che il 28 agosto del 2016 era fuggito a un controllo dei carabinieri, sempre a Rogoredo, e aveva avuto una colluttazione con un militare, con quest'ultimo che aveva subito lesioni per 12 giorni mentre cercava di strappargli l'arma.

Il 28enne sarebbe stato raggiunto da un colpo durante controlli antidroga, dopo che all'alt dei poliziotti aveva estratto una pistola. Si trattava di una riproduzione perfetta di una Beretta, risultata a salve solo in un secondo momento. L'agente, allora, avrebbe reagito sparando con l'arma di ordinanza. Tutta la famiglia Mansouri, già nota alle forze dell'ordine, gestirebbe gran parte dello spaccio della zona di Rogoredo. Il fascicolo è in mano al pm Giovanni Tarzia, che indaga per omicidio volontario.