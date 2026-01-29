Rogoredo, grazie a chi il marocchino era in Italia: travolta la sinistra

Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino di 28 anni ucciso a Rogoredo, alla periferia est di Milano, avrebbe avuto un permesso di soggiorno Ue grazie al governo spagnolo di Pedro Sánchez, l'idolo della sinistra. Lo riporta il Giornale. L'uomo, conosciuto come Zack e rimasto ucciso lunedì 26 gennaio dopo uno scontro con la polizia, era noto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e rapina.
La linea di Sanchez sui migranti, d'altronde, è nota: se nella maggior parte dei Paesi si preferisce irrigidire le norme, in Spagna invece accade esattamente il contrario. Proprio nei giorni scorsi l'esecutivo progressista ha approvato l'ennesima sanatoria per regolarizzare la posizione di circa 500mila migranti irregolari, come annunciato dalla ministra dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni nonché portavoce del governo, Elma Saiz. Quest'ultima ha parlato di misura "necessaria per dare una risposta a una realtà sociale già presente nelle nostre strade, con un impatto sulla convivenza, sul benessere e sull'economia". La sanatoria riguarda gli stranieri che si trovavano in Spagna prima del 31 dicembre 2025, con almeno cinque mesi di residenza continuativa nel Paese e senza precedenti penali.
Dunque, perché Mansouri è riuscito ad arrivare a Milano senza problemi? Innanzitutto, un permesso di soggiorno rilasciato in Spagna consente tranquillamente a un immigrato di entrare in Italia per turismo o affari e di restarci al massimo per 90 giorni. Poi, per poter lavorare e vivere stabilmente nel nostro Paese, l'immigrato deve avere una carta di soggiorno che viene rilasciata da qualunque paese Ue quando lo straniero ci abbia abitato e lavorato per almeno 10 anni. Solo a queste condizioni è possibile richiedere un permesso di soggiorno italiano. Il 28enne non l'aveva fatto, anche perché in Spagna non aveva mai avuto una carta di soggiorno. Aveva deciso di venire in Italia non appena ottenuto il permesso.