Ricina, elementi "importanti": cosa è emerso dai cellulari di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi

Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella. Stando a quanto riferito da fonti qualificate all'Ansa, sarebbero emersi nuovi e "importanti" elementi. Questi ultimi sarebbero legati a quanto sta emergendo dalle chat dei telefoni sotto sequestro, in particolare quelli di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Sono migliaia le conversazioni scaricate dagli smartphone della famiglia Di Vita, in queste ore analizzate dagli investigatori che stanno mettendo a confronto i contenuti con le deposizioni dei testimoni.

Nel frattempo è al vaglio della magistratura la posizione di un'amica di Antonella Di Ielsi. La donna nei giorni scorsi è stata denunciata dalla Squadra Mobile per favoreggiamento. Il motivo? Avrebbe ostacolato le indagini non avendo riferito delle tensioni tra i coniugi Di Vita, tensioni che lei invece conosceva, avendone discusso su whatsapp con la stessa Antonella.