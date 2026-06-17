Pina Picierno e il caso dei finti arruolati a Spazio Pubblico: "Non ho mai aderito. Non utilizzi il mio nome"

Nella giornata di ieri, 16 giugno, i social di Spazio Pubblico - il nuovo movimento fondato da Pina Picierno in seguito al suo burrascoso addio al Pd - annunciavano il raggiungimento dei 22.458 iscritti a soli dieci giorni dalla nascita. Numeri impressionanti che, tuttavia, hanno suscitato più di una perplessità. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato delle anomalie, come riporta il Fatto quotidiano.

Tra loro c'è Gennaro Carotenuto, professore associato di Storia contemporanea all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che avrebbe ricevuto una mail proprio da Spazio Pubblico per "completare l'adesione". Un'adesione che, tuttavia, non sarebbe mai stata richiesta. "Gentile on. Pina Picierno - ha scritto Carotenuto su X - non ho mai aderito a @s_pubblico. La diffido pertanto dall'utilizzare il mio nome e i miei dati personali raccolti senza il mio consenso".

La medesima mail, spiega sempre il Fatto quotidiano, sarebbe arrivata all'economista Andrea Roventini che, a sua volta, ha negato ogni coinvolgimento con la nuova piattaforma politica: "Ho ricevuto questo messaggio sul mio account di posta istituzionale. NON ho aderito a Spazio Pubblico e non lo farò. Penso che l'on. Picierno non dovrebbe mandare messaggi spam ingannevoli per racimolare adesioni al suo movimento. Diffido @s_pubblico a mandare email". Un altro utente, Stefano Barazzetta, dopo aver ricevuto l'indesiderato messaggio, ha deciso di iscriversi a Spazio Pubblico inserendo dati palesemente falsi: Ciccio Formaggio; mail: ciccioformaggio@gmail.com; nato il 5 giugno 1920. Ebbene, il sistema non ha rivelato nessuna anomalia e ha accettato l'adesione.