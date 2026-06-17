Andrea Sempio, la madre ricoverata d'urgenza: "Overdose di farmaci"

Tanta paura in casa di Andrea Sempio. Daniela Ferrari, la madre del nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco dove ha perso la vita Chiara Poggi, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Ma "non è in pericolo di vita". Stando alle prime informazioni, sembra che questa mattina, mercoledì 17 giugno, non si sia sentita bene. "Sarebbe in overdose di farmaci", ha dichiarato l'avvocato Liborio Cataliotti sentito da Dentro la Notizia, il programma in onda su Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi. Le avrebbero quindi fatto una lavanda gastrica. Al momento, non è ancora chiaro se i farmaci siano stati assunti volontariamente oppure si sia trattato solo di un incidente.

"Ci abbiamo tenuto a mandare un messaggio come team difensivo affinché il cliente stia vicino alla mamma, la tranquillizzi, perché le dica che noi moltiplicheremo gli sforzi per far sì che si dimentichi tutti gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le email - ha proseguito l'avvocato -. Deve spegnere tutto, non è indagata, non è coinvolta, ha la sola colpa di avere il figlio sottoposto a questo procedimento, e forse questo campanello d’allarme ci dice che questo è il momento per tutti di abbassare i toni".