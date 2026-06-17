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Genova, massacrato e rapinato da un branco di minorenni tunisini: finisce male

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mercoledì 17 giugno 2026
Genova, massacrato e rapinato da un branco di minorenni tunisini: finisce male

2' di lettura

La Polizia di Genova ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura per i minorenni di Genova ed emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Genova nei confronti di due ragazzi di 17 anni e un ragazzo di 16 anni, tutti cittadini tunisini, per rapina aggravata e lesioni aggravate. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova, dopo la rapina avvenuta il 9 maggio a un uomo che era arrivato a Genova per partecipare all'Adunata Nazionale degli Alpini,

L'uomo si trovava nel centro storico quando è stato bloccato da quattro ragazzi che gli hanno sbarrato la strada e lo hanno aggredito e colpito con un pugno al volto riuscendo a sottrargli il portafogli e un coltellino multiuso dalle tasche dei pantaloni, lasciandolo a terra, tramortito. La vittima aveva riportato la frattura scomposta alla mascella, refertata con una prognosi di 40 giorni. L'indagine ha interessato i gruppi di giovani abituali frequentatori del centro storico e alcune strutture di accoglienza e ha consentito di individuare i presunti autori del reato e i ruoli assunti da ogni soggetto durante l'aggressione, oltre all'esatto momento in cui hanno fatto rientro presso le comunità.

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Tre di loro sono stati individuati e fermati questa mattina: si tratta di ragazzi già pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Uno di loro è stato anche denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di uno smartphone rubato. I ragazzi sono stati tutti trasferiti all'istituto penale per i minorenni di Torino.

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