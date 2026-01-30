Meteo, Mario Giuliacci avverte su febbraio: "Forti perturbazioni". Ecco dove

Guardando alla prossima settimana, il maltempo continuerà a essere protagonista su gran parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , na nuova serie di perturbazioni di origine atlantica interesserà il nostro Paese, portando piogge diffuse, venti sostenuti e anche nevicate su alcune aree. L’inizio del mese di febbraio sarà infatti caratterizzato dalla ripresa del flusso perturbato atlantico, con diversi fronti in movimento verso il bacino del Mediterraneo e precipitazioni anche molto abbondanti.

I primi segnali del peggioramento si faranno sentire già nella seconda parte di lunedì 2 febbraio, quando il Nord-Ovest sarà interessato dalle prime piogge. Nel corso della giornata successiva, martedì 3 febbraio, il fronte perturbato si estenderà a tutto il Centro-Nord, con particolare attenzione al Triveneto, alla Liguria orientale e all’alta Toscana. In queste zone sono previsti fenomeni intensi e persistenti, con accumuli che potrebbero raggiungere gli 80-100 millimetri in 24 ore, valori molto elevati per il periodo invernale.