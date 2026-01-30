Meteo, Mario Giuliacci avverte su febbraio: "Forti perturbazioni". Ecco dove

Guardando alla prossima settimana, il maltempo continuerà a essere protagonista su gran parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, na nuova serie di perturbazioni di origine atlantica interesserà il nostro Paese, portando piogge diffuse, venti sostenuti e anche nevicate su alcune aree. L’inizio del mese di febbraio sarà infatti caratterizzato dalla ripresa del flusso perturbato atlantico, con diversi fronti in movimento verso il bacino del Mediterraneo e precipitazioni anche molto abbondanti.
I primi segnali del peggioramento si faranno sentire già nella seconda parte di lunedì 2 febbraio, quando il Nord-Ovest sarà interessato dalle prime piogge. Nel corso della giornata successiva, martedì 3 febbraio, il fronte perturbato si estenderà a tutto il Centro-Nord, con particolare attenzione al Triveneto, alla Liguria orientale e all’alta Toscana. In queste zone sono previsti fenomeni intensi e persistenti, con accumuli che potrebbero raggiungere gli 80-100 millimetri in 24 ore, valori molto elevati per il periodo invernale.
Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Dove si abbatte il maltempo"Il prossimo fine settimana si preannuncia nuovamente all’insegna dell’instabilità meteorologica, con ...
Sulle Alpi sono attese nevicate abbondanti, un elemento importante anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ormai sempre più vicine. La neve contribuirà a migliorare le condizioni delle stazioni sciistiche, ma potrebbe causare disagi alla circolazione sui principali valichi montani.
La seconda parte della settimana si manterrà instabile. A partire da giovedì 5 febbraio, l’ingresso di correnti fredde dalla Porta del Rodano potrebbe favorire la formazione di un nuovo minimo depressionario sui mari italiani, in grado di generare ulteriori piogge intense e forti raffiche di vento su diverse regioni. Anche in questo caso, una fase di stabilità appare ancora lontana.